В больницу Шымкента доставили первых пострадавших от взрыва в Арыси

Из Арыси в первую городскую больницу скорой помощи привезли первых пострадавших от взрыва, об этом сообщает Отырар.

По словам главного врача больницы Абылая Донбая, в больнице находятся около десяти пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Также врач сообщил, что больница готова принимать пострадавших и им уже оказывают медицинскую помощь.

Напомним, сегодня утром на территории воинской части прогремел взрыв. Как сообщили в КЧС, взрыв произошел на складе с последующим возгоранием. Позже в Минобороны уточнили, что взорвались боеприпасы. Глава области Умирзак Шукеев заявил, что в регионе объявлен режим ЧС, стоит вопрос об эвакуации города в целом.

«Распоряжением акима города Арысь проводится эвакуация населения в сельский округ Мунтайтас, что в 50 км от города Арысь, для этого привлечены 20 автобусов. Также для эвакуации населения акиматом города Шымкент отправлены 36 автобусов. В городе Шымкент развернуто 15 эвакуационных пунктов. И к данному моменту из Арыси прибыли 17 детей, размещены в школе №87 им. Назарбекова в микрорайоне Самал-3», - сообщили в комитете по ЧС.