Водохранилище Боген взято под контроль
Угрозы подтопления из-за взрыва в Арыси нет
Фото uko-expedition.kz

В акимате Туркестанской области сообщили, что угрозы подтопления из-за взрывов боеприпасов отсутствуют. "Опасности от водохранилища Боген нет, ситуацию взяли под контроль соответствующие специалисты" - отметили в акимате.

Водохранилище Боген построено в 1967 году, используется для энергетики и ирригации, его площадь 65 км².

Напомним, сегодня утром на территории воинской части прогремел взрыв. Как сообщили в КЧС, взрыв произошел на складе с последующим возгоранием. Позже в Минобороны уточнили, что взорвались боеприпасы. Глава области Умирзак Шукеев заявил, что в регионе объявлен режим ЧС, стоит вопрос об эвакуации города в целом.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва
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