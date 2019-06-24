Угрозы подтопления из-за взрыва в Арыси нет

В акимате Туркестанской области сообщили, что угрозы подтопления из-за взрывов боеприпасов отсутствуют. "Опасности от водохранилища Боген нет, ситуацию взяли под контроль соответствующие специалисты" - отметили в акимате.

Водохранилище Боген построено в 1967 году, используется для энергетики и ирригации, его площадь 65 км².

Напомним, сегодня утром на территории воинской части прогремел взрыв. Как сообщили в КЧС, взрыв произошел на складе с последующим возгоранием. Позже в Минобороны уточнили, что взорвались боеприпасы. Глава области Умирзак Шукеев заявил, что в регионе объявлен режим ЧС, стоит вопрос об эвакуации города в целом.