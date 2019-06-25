В Арыси сохраняется угроза взрывов – МВД

В Арыси на месте пожара в некоторых местах наблюдается тление, есть опасность взрыва боеприпасов, сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин на брифинге во вторник.

«С затруднением тушения пожара. На сегодняшний день с утра доложили обстановку, были подняты беспилотные летательные аппараты министерство обороны. На месте пожара наблюдается в некоторых местах еще продолжение тления, существует отдельные угрозы взрывов боеприпасов, поэтому работы будут приниматься по тушению – это специальная бронированная техника, которая имеется на вооружении министерства обороны, именно на складах. Пока такая информация, угроза сохраняется, на месте работает рабочая группа, она будет делать оценку с учетом ситуации и в дальнейшем принимать какие-то решения», - сказал Ильин.

Он добавил, что подразделения комитета по ЧС МВД РК сейчас проводят работы вчера тушили возгорания в жилом секторе города и сухостоя вокруг населенного пункта, но на данный момент в жилом секторе участки возгорания ликвидированы. В дальнейшем приступит к оценке ущерба.

«Уже в дальнейшем (КЧС – V) приступит к оценке ущерба и работам по ликвидации последствий в городе. После работы саперных подразделений, которые уже сейчас приступили к работам. После их осмотра будут организованы движение, в том числе железнодорожного состава, а также будут приняты меры к началу восстановительных работ», - сказал Ильин.

Замминистра отметил, что пока говорить об ущербе и площади возгорания рано.

«По площади возгорания: нужно работать с учетом, когда снизятся полностью риски, угрозы для жизни и здоровью, тогда будет определен масштаб, ущерб и какая площадь возгорания», - пояснил он.

Ильин также рассказал хронологию событий вчерашнего утра, когда произошло ЧП.

«Подразделения, охраняющие данные склады, заметили задымление на одном из складов в районе 9 часов утра. Первые пожарные подразделения самой войсковой части прибыли для тушения пожара, но, оценив ситуацию, что существует угроза распространения взрыва, было принято решение об эвакуации личного состава, занимающегося тушением, а также объявлена эвакуация личного состава войсковой части. Затем начались первые взрывы в 9:15, и было принято решение акимом города Арысь об эвакуации населения», - сказал замминистра МВД.

Он также уточнил, что большая часть населения эвакуировалась самостоятельно, остальных эвакуировали с помощью транспортных средств, организованных акиматом области и города Шымкетнт.

«Что касается боеприпасов, на данных складах находились боеприпасы различного характера именно для сухопутных войск – это артиллерийские боеприпасы и системы залпового огня ракетных установок. То, что причина взрыва, любой взрыв, в том числе, связанный с ГСМ, он образует напоминание, намек на ядерный взрыв. Но не было никаких радиоактивных элементов или химвеществ на этих складах не располагались, поэтому никакой угрозы для населения, области, города нет на сегодняшний день», - проинформировал Ильин.

Замминистра также сообщил, что ранее проведенная проверка воинской части не выявила нарушений, которые бы повлияли на данное происшествие.

«Сейчас проводятся следственные мероприятия, которые будут выяснять, что послужило причиной данного происшествия», - сказал он.