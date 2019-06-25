Из-за ситуации в Арыси было остановлено 20 поездов

По информации АО «Пассажирские перевозки» в целях обеспечения безопасности пассажиров на участке «Шымкент – Арысь – Тимур» остановлено 20 пассажирских поездов на 7 крупных станциях: Шымкент, Туркестан, Тюлькубас, Тараз, Шу, Шиели и Кызылорда.

В остановленных поездах находился 8121 человек. По сообщениям перевозчика, пассажиры размещены на крупных ж/д вокзалах, обеспечены питанием и питьевой водой.

Кроме того, по требованию пассажиров будет возвращена стоимость проездных билетов в связи с прекращением поездки.

Совместно с акиматами Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областей перевезено автотранспортом свыше 1 500 человек между городами Тараз, Шымкент, Туркестан и Кызылорда.

Более 2 000 пассажиров перевезены со станции Туркестан на станцию г. Шымкент и обратно для дальнейшей пересадки в поезда по направлениям Туркестан - Мангыстау, Актобе, Саратов и Шымкент - Тараз, Алматы.

Организована подсылка состава из 14 вагонов (5 купе, 7 пл, 1 СВ) со ст. Кызылорды на ст.Сексеул для обеспечения перевозки 430 пассажиров поезда №42 «Атырау-Алматы» на участке Сексеул-Туркестан.

Свыше 8 тысяч пассажиров было перевезено поездами и автобусами из Тараза, Шымкента и Туркестан.

Национальный перевозчик просит уточнять информацию по изменению расписаний по телефону Единой справочной службы 105.