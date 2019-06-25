«КазТрансОйл» и «Транснефть» договорились о компенсации за отгрузку загрязненной нефти

На заседании правления международной Ассоциации транспортировщиков нефти в Санкт-Петербурге 20 июня генеральный директор АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев достигли договоренности о компенсации ущерба казахстанским грузоотправителям за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга, сообщила пресс-служба компании «КазТрансОйл».

«АО «КазТрансОйл» как национальный оператор по магистральному нефтепроводу обеспечивает интересы Республики Казахстан и грузоотправителей при транспортировке нефти по системе нефтепроводов компании. Все участники трубопроводного рынка впервые столкнулись с проблемой загрязнения нефти хлорорганикой. Я считаю, что «Транснефть» отреагировала профессионально, сделала все возможное для ликвидации последствий. Мы достигли договоренностей с российскими партнерами по возмещению затрат за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга», - отметил Досанов.

Он сообщил, что со стороны «Транснефти» был предложен механизм компенсации, который существенно упростит расчеты и выплаты за некондиционную нефть. Детали механизма и сумма выплат будут представлены российской компанией заинтересованным сторонам в установленном порядке.

Как напомнили в компании, в апреле - мае в системе магистральных нефтепроводов ПА «Транснефть» сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с наличием в транспортируемой нефти высоких концентраций хлорорганических соединений, приведшая к отгрузке некондиционной нефти для казахстанских грузоотправителей на танкеры в порту Усть-Луга. Это произошло в результате попадания в магистральный нефтепровод «Дружба» нефти с вовлечением химического реагента с высоким содержанием органических хлоридов при приеме нефти грузоотправителей в систему магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть». Со своей стороны АО «КазТрансОйл» обеспечило сдачу ресурсов казахстанских производителей в систему магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть» для отгрузки в порту Усть-Луга в полном объеме и соответствующего качества.

Ранее в министерстве энергетики поясняли, что транспортировка нефти казахстанских производителей транзитом через Российскую Федерацию, Беларусь и далее в Европу по магистральному нефтепроводу «Дружба» не производится с 2013 года, поставки по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» производятся через морские порты Усть-Луга и Новороссийск. И относительно направлений, по которым идет поставка казахстанской нефти, некондиционная нефть попала только в ответвление магистрального нефтепровода «Дружба» в направление порта Усть-Луга. В период с 15 апреля по 6 мая 2019 года через данный порт было отгружено 598,9 тыс. тонн (6 танкеров) некондиционной нефти из ресурсов казахстанских производителей.