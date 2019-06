Трагедия в Арыси: что пишут зарубежные СМИ?

Англоязычные статьи со ссылкой на «Радио Свободу», Interfax и The Associated Press (Москва), в основном содержат информацию о 46 пострадавших, включая 5 детей, 45 000 эвакуированных и более тысячи задействованных полицейских и военнослужащих. Статьи выпустили такие крупные издания, как The Washington Post, The NY Times, ABC News. Они также сообщают о том, что причину взрыва установить не удалось, но он оказался достаточно мощным, чтобы быть зарегистрированным сейсмологической службой Казахстана. Кроме них, о взрыве более подробно, с информацией о предыдущих взрывах, написали Afghanistan Sun и Reuters, о погибших сообщили AKIpress и RT.

На французском о трагедии написали Le Figaro, на польском – Interia Fakty, но без данных о погибших и пострадавших.

Русскоязычная пресса в лице Вести.Ru, Euronews, РИА Новости и многих других дают более полную и обновленную информацию по сравнению с иностранными коллегами.

Новая Газета в своей большой, наиболее полной среди всех вышедших статье «Оскал Арыси» вспоминает о прошлых ЧП в Арыси и задается вопросом, что будет, если случится взрыв на АЭС, которую намеревались строить в Алматинской области.