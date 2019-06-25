Уже сдано больше 70 литров
Жители Шымкента массово сдают кровь для пострадавших в Арыси
фото Владимира Третьякова

Заместитель директора городского центра крови в Шымкенте Гульмира Укибаева сообщила Vласти, что сегодня до 12:00 в центре приняли уже 61 добровольца. Городской центр крови будет открыт до 22:00, врачи планируют работать до последнего донора.

Накануне, 24 июня, в клинику обратились около 100 доноров, за полтора дня собрано уже более 70 литров крови.

По словам Укибаевой, центр крови уже обеспечил запасами все медицинские организации города и всей Туркестанской области.

«Сейчас нет острой необходимости в переливании крови, потому что в больницы обращаются не с тяжелыми травмами, однако много детей, которых сбили машины в Арыси. Сейчас мы принимаем кровь на всякий случай, потому что прошли всего сутки после взрывов. Запасы у нас уже потихоньку набираются», - рассказала она.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва
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