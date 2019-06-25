В Костанайской области переименован Тарановский район

Во вторник президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Тарановского района Костанайской области в район Беимбета Майлина, сообщает сайт Акорды.

«В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» постановляю: переименовать Тарановский район Костанайской области в район Беимбета Майлина», - говорится в тексте указа.

Данный указ будет введен в действие с момента официального опубликования.

Тарановский район расположен на западе Костанайской области и граничит с Челябинской областью Российской Федерации. Его площадь составляет 7,6 тыс. кв. км, а население превышает 26 тыс. человек.

Беимбет Майлин – казахский советский писатель, драматург, один из основоположников казахской советской литературы. Родился в Тарановском районе 15 ноября 1894 года.