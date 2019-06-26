Стартовали продажи авиабилетов на рейс из столицы Казахстана в Токио

Сегодня начинается продажа авиабилетов на прямой регулярный пассажирский рейс из столицы Казахстана в Токио, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации. Полеты по данному направлению будет выполнять авиакомпания SCAT.

«Сегодня официально стартуют продажи авиабилетов по данному направлению. Стоимость билетов туда и обратно составляет 200 000 тенге, цена авиабилета только в одном направлении будет стоить 170 000 тенге», - говорится в сообщении.

Первый рейс из столичного аэропорта запланировано 6 июля в 22:00, прилет в аэропорт Нарита (Токио) – 7 июля 08.30. Обратный вылет из Токио назначен в тот же день в 21:00, прилет в столицу Казахстана – 8 июля в 02:30 по местному времени.

«В июле рейсы будут выполняться один раз в неделю, начиная с августа, частота возрастет до двуx в неделю. Авиасообщение по маршруту Нур-Султан – Токио – Нур-Султан будет осуществляться на воздушном судне Боинг 767», - уточнили в КГА.

Как ожидается, открытие прямого воздушного сообщения между Казахстаном и Японией будет способствовать укреплению взаимоотношений между двумя дружественными странами и успешному развитию туризма.

Ранее сообщалось, что запуск нового авиамаршрута запланирован на II полугодие.

В ноябре 2016 года была создана правовая база по открытию прямого авиасообщения с Японией, согласно которой у авиакомпаний двух стран имеется возможность выполнять до 14 рейсов в неделю между странами с каждой стороны.