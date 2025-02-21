В комитете госдоходов отозвали часть уведомлений блогерам о задолженности по налогам

В комитете государственных доходов министерства финансов заявили, что при отправке уведомлений о задолженности по налогам произошли технические сбои. Отозваны уведомления на 9,8 млрд тенге.

«19 февраля проведен отзыв 169 уведомлений, направленных 93 блогерам, на общую сумму 9,8 млрд тенге, из ранее направленных 1 014 уведомлений по 594 блогерам на 53,3 млрд тенге. Причиной отмены уведомлений стало возникновение технических сбоев в процессе их отправки и обработки», - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

18 февраля в КГД сообщили, что в декларациях у 594 блогеров выявлено расхождение на 53,3 млрд тенге. До этого Алишер Еликбаев на своей странице в Facebook сообщил, что с 14 февраля «огромное число блогеров, инфлюенсеров, инфо-бизнесменов, спортсменов и просто известных людей начали получать “валентинки” от налоговой». По его информации, уведомления получили около 8 тыс. человек, которым сообщили, что они недоплатили налоги за 2022 и 2023 годы.