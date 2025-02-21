В комитете госдоходов отозвали часть уведомлений блогерам о задолженности по налогам

В ведомстве признали технические сбои при отправки уведомлений
Тамара Вааль, Астана, Власть
В комитете государственных доходов министерства финансов заявили, что при отправке уведомлений о задолженности по налогам произошли технические сбои. Отозваны уведомления на 9,8 млрд тенге.
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