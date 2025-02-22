На «Медеу» летом будет работать открытый бассейн

Управление строительства города Алматы в ответе на запрос «Власти» сообщило, что на высокогорном катке «Медеу» в рамках его реконструкции и «трансформации» появятся скалодром и открытый бассейн в летний сезон.

«В летний период высокогорный каток “Медеу” трансформируется в многофункциональную спортивно-рекреационную площадку, адаптированную для различных летних видов спорта, массовых мероприятий и активного отдыха», - сообщили в управлении.

Ранее каток использовался летом преимущественно для катания на роликах, для беговых и велотренировок, фитнес-мероприятий, проведения концертов, в межсезонье – для туристических экскурсий с посещением ледовой арены.

«Все эти функции будут сохранены и дополнены, в частности скалодромом и восстановлением открытого бассейна», - сообщили в управлении.

Вместе с тем делать крытым каток в рамках реконструкции не планируется: «Проект направлен на модернизацию "Медеу" без утраты его уникального историко-архитектурного наследия, обеспечивая комфортное использование катка для спортсменов, жителей и гостей города. Каток останется открытым».

В рамках реконструкции катка, которая начнется в этом году, будет обновлен сам комплекс с сохранением архитектурной целостности, «без ущерба его историческому облику».

Так, предусмотрены меры по улучшению транспортного обслуживания; вокруг комплекса будут развиваться экологические тропы, зоны отдыха, кемпинг, эко-парк и другие элементы, создающие комфортные условия для посетителей; обновлены инженерные коммуникаций, что обеспечит современный уровень комфорта и безопасности для спортсменов и зрителей; разработаны маршруты и зоны распределения трафика, чтобы избежать перегрузок, особенно в пиковые периоды.

Что касается увеличения количества мест на трибунах, то, как сообщили в управлении строительства, «этот параметр будет определен в процессе проектирования, с учетом оптимального баланса между вместимостью и сохранением исторического облика катка».

Конкурс на определение подрядчика пока не проводился. Стоимость проекта будет определена после прохождения государственной экспертизы.

Премьер-министр Олжас Бектенов в конце января, отвечая сенаторам на запрос, сообщил, что реконструкция высокогорного катка «Медеу» в соответствии с программой развития города Алматы до 2025 года и среднесрочными перспективами до 2030 года запланирована на 2025 – 2027 годы.

Сенаторы в конце декабря прошлого года направили Бектенову запрос, в котором просили поддержать их инициативу по сохранению уникального наследия комплекса. В частности, депутаты писали, что открытый в 1972 году каток «теряет свое предназначение», потому что по правилам Международного союза конькобежцев соревнования проводятся на крытых катках.

Депутаты предлагали инициировать получение «Медеу» особого статуса ISU, чтобы вновь принимать международные соревнования, а также предлагали создать Центр высокогорной подготовки для конькобежцев и других спортсменов, расширить возможности комплекса для соревнований по хоккею с мячом (бенди), использовать арену для ледовых шоу, включая показательные выступления мировых звезд фигурного катания и организовать этапы чемпионата мира по ледовому спидвею.

Бектенов, отвечая на запрос, отметил, что реконструкция катка улучшит технические характеристики арены.

«Таким образом, “Медеу” будет соответствовать требованиям Международного союза конькобежцев (ISU) для проведения международных соревнований по конькобежному спорту и фигурному катанию», - сообщил глава правительства.