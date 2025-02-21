​Суд оштрафовал соосновательницу Feminita Жанар Секербаеву за руководство незарегистрированным объединением

В пятницу специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы оштрафовал со-основательницу феминистской инициативы Feminita Жанар Секербаеву на 393 тыс. тенге. Ранее на этой неделе на 100 МРП была по той же причине оштрафована другая соосновательница Feminita Гульзада Сержан.

«Суд решил признать виновной Секербаеву Жанар по части 9 статьи 489 Кодекса об административных правонарушениях и налагает штраф в размере 393 200 тенге», – зачитал постановление судья Әлімбек М.С.

Секербаевой признана виновной за руководство незарегистрированным общественным объединением. Без регистрации деятельность общественного или религиозного объединения считается приостановленной или запрещенной.

Инспектор полиции, Данияр Азикенов во время судебного заседания заявил, что изучение деятельности Feminata показало его устойчивую структуру, четко сформированную иерархию, а также наличие группы единомышленников, объединенных общей идеей и идеологией, направленной на продвижение «так называемой ЛГБТ-повестки».

«Детальное изучение показало, что под благовидным предлогом защиты прав женщин данная группа лиц пропагандирует, так скажем, в том числе среди несовершеннолетних женщин, интересы, пропаганду ЛГБТ-сообществ нетрадиционной религиозной сексуальной ориентации», — сказал Азикенов.

По словам инспектора полиции Feminita «создает прямые предпосылки для дестабилизации общественной обстановки и ситуации среди населения».

«Конституция Казахстана признает нашу страну демократическим государством. Единственным источником власти в нашей стране является народ. А наш народ, ваша честь, несмотря на языковые или религиозные какие-либо другие различия, единым монолитом выступает в защиту традиционных семейных ценностей», — добавил Азикенов.

Инспектор полиции не смог предоставить адвокату Секербаевой точные даты видеороликов Feminita, приобщенных к материалам дела.

Секербаева заявила, что не согласна с решением суда.

13 февраля со-сновательницы феминистской организации Feminita Гульзада Сержан и Жанар Секербаева были задержаны и доставлены в управление полиции Бостандыкского района после того, как бывшая председательница РОО «Казахстанский союз родителей» Багила Балтабаева вызвала полицию на мероприятие, которое проводила Feminita.

14 февраля представители общественного фонда Rahym попытались выломать дверь отеля, в котором проходило мероприятие Feminita, посвященное правам человека. Нападавшие включили музыку, кричали: «Иноагенты, выходите!» и нецензурно выражались.

На кадрах можно увидеть руководительницу фонда Rahym Бибинур Шералиеву и Дильнар Инсенову. Тогда администрация отеля вызвала полицию. По словам Секербаевой, администрация отеля написала заявление о порче имущества. Но в пресс-службе полиции Алматы сообщили, что они не осведомлены об этом.

На Гульзаду Сержан и Жанар Секербаеву были заведены отдельные административные дела по статье о руководстве незарегистрированным объединением.

19 февраля суд наложил штраф в 100 МРП на Гульзаду Сержан за управление незарегистрированным общественным объединением.