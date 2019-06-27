На погашение кредитов социально уязвимых граждан направят 105 млрд тенге

Порядка 105 млрд тенге направит правительство Казахстана на погашение кредитов социально уязвимых граждан в рамках указа главы государства Касым-Жомарта Токаева о мерах по снижению долговой нагрузки, сообщил в четверг первый заместитель премьер-министра - министр финансов страны Алихан Смаилов.

«Что касается суммы, необходимой со стороны государства для погашения беззалоговых потребительских кредитов, процентов по ним, пени и штрафов для тех категорий, о которых мы говорили, потребуется порядка 105 млрд тенге, из них 88,5 млрд тенге мы из республиканского бюджета (направим – V)», - сказал Смаилов журналистам на пресс-конференции.

Он уточнил, что соответствующие суммы будут заложены в рамках уточнения бюджета.

«Порядка 17 млрд тенге мы привлечем путем выпуска специальных облигаций нашего Фонда проблемных кредитов. Надо еще помнить, что 70% по пеням и штрафам по этим беззалоговым потребительским кредитам будут погашены за счет самих финансовых учреждений», - добавил Смаилов.

Глава Минфина также сообщил, что погасить кредиты социально уязвимых казахстанцев планируется в течение двух месяцев.

«Мы эту работу уже начали, то есть формирование списков в банках, сверка с базами данных органов социального обеспечения, перечень лиц, относящихся к тем социальным категориям, о которых мы говорили - это малообеспеченные, получатели адресной социальной помощи, многодетные семьи, дети-сироты, где потеряли кормильца, где есть инвалиды, все эти категории граждан, списки мы сейчас сопоставляем с данными в банковских учреждения и микрофинансовых организациях», - сказал он.

Смаилов уточнил, что на следующей неделе правительство внесет в парламент утончения в республиканский бюджет.

«Как только мы пройдем через парламент, а мы планируем эту работу завершить до 10 июля, сразу же начнем работу по погашению - вся эта работа завершится в ближайшие два месяца», - сказал министр.

Накануне глава государства подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан республики. Правительству поручено принять меры по погашению в БВУ и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетных семей; семей, получающих выплаты по случаю потери кормильца; семей, имеющих детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет; получателей государственной адресной социальной помощи; детей-сироты и детей, оставшиеся без попечения родителей, не достигших 29 лет, потерявших родителей до совершеннолетия. При этом общая задолженность по займу не должна превышает 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года; размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года, - не превышает 300 тыс. тенге на одного заемщика.

Также правительству совместно с Национальным банком поручено принять меры по списанию начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года. Как пояснялось, списание будет осуществлено, в первую очередь, за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

Комментируя свой указ, глава государства отмечал, что государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. По его словам, «для более 55% заемщиков, то есть для 250 тыс. человек, это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение». Что касается остальных заемщиков, то будет погашена часть их долга в размере 300 тыс. тенге.