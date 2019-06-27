Алмазбека Атамбаева лишили статуса экс-президента Кыргызстана

Автоматически Атамбаев лишается и неприкосновенности.

Специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева завершила свою работу и направила итоги в генеральную прокуратуру. Парламентарии выдвинули против Атамбаева 6 обвинений: незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева, коррупция, политические гонения, причастность к поставкам угля на ТЭЦ, лоббирование интересов китайской фирмы TBEA при модернизации ТЭЦ, а также незаконное получение участка в селе Кой-Таш. Генеральная прокуратура не поддержала только факт политического гонения. Заключение генпрокурора единогласно одобрил парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Ранее, 20 июня, на заседании жогорку кенеша депутаты одобрили проект постановления о лишении неприкосновенности бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.