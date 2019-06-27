Воинскую часть из Арыси перенесут

Воинскую часть из города Арысь перенесут в безопасное место, а сам город будет восстановлен. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев на встрече с жителями, которые временно размещенными в Шымкенте.

«По поручению президента работает комиссия, которая решает вопросы передислокации воинской части из города Арысь в безопасное место. Главная задача – не допустить повторения трагедии в будущем. Не останется без внимания и экологическая обстановка. Прошу вас набраться терпения, в ближайшее время ситуация нормализуется», - отметил министр.

Позже, на брифинге, замминистра обороны Бакыт Курманбаев сообщил, что «вопрос по передислокации стоит на повестке, и в самое ближайшее время будет решен».

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев также подчеркнул, что поручение президента будет «выполнено, и в Арыси это больше никогда не случится».

Глава министерства труда и соцзащиты на встрече с жителями также подчеркнул, что «восстановление Арыси на личном контроле президента страны Касым-Жомарта Токаева».

«Правительству дано соответствующее поручение, выделяется все, что необходимые средства для ремонта и восстановления города, социальных объектов, жилой и инженерной инфраструктуры. Прошу вас не поддаваться на какие-либо провокации и не верить слухам. Правительство и местные органы делают, все что необходимо», - сказал он.

Он добавил, что все поступившие средства и гуманитарная помощь «будут прозрачно и справедливо» распределены между пострадавшими.

«Для этого будет создана общественная комиссия, куда войдут ваши представители. Этот вопрос на особом контроле», - заверил Сапарбаев.