Сессию парламента Казахстана продлили до 5 июля

Сессию парламента Казахстана продлили еще на неделею, чтобы внести поправки в республиканский бюджет в связи с последним указом главы государства о мерах по снижению долговой нагрузки граждан.

«Для рассмотрения поправок в республиканской бюджет прошу вас продлить сессию парламента. Я уверен, что мы совместно с парламентом проведем плодотворную работу», - сказал на совместном заседании палат парламента в пятницу глава кабинета министров Аскар Мамин.

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин пояснил, что это связано с внесением поправок в республиканский бюджет на 2019-2021 годы для реализация поручения главы государства.

«Мы с коллегами из сената посоветовались и рассмотрели вопрос продления срока работы сессии парламента, такая возможность имеется… Предлагаю продлить четвертую сессию шестого созыва до 5 июля», - сказал Нигматулин.

Сегодня должна была завершиться работа четвертой сессии парламента шестого созыва. Но два дня назад президент подписал указ, согласно которому правительству поручено погасить долги по кредитам социально уязвимых граждан. Как сообщал накануне министр финансов Алихан Смаилов, на следующей неделе правительство внесет в парламент утончения в республиканский бюджет. Всего на погашение кредитов будет направлено порядка 105 млрд тенге, из них 88,5 млрд тенге выделят из республиканского бюджета.