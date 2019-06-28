До конца года переселят еще 58 семей
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64 многодетные семьи переселены из столицы в Экибастуз
Фото elorda.info

В Экибастуз из столицы переселены 64 многодетные семьи. До конца года планируется переселить еще 58 семей, сообщает Елорда Инфо.

«По программе «Нұрлы Ертіс» в Экибастуз переселены 64 многодетные семьи. До конца года планируется переселить дополнительно 58 многодетных семей. Для семей, переселяющихся в Экибастуз, приглашающей стороной производится ежемесячная оплата в пределах 75 тыс. тенге за аренду съемной квартиры в течение одного года либо оплачивается 900 тыс. тенге в виде первоначального взноса для ипотечного кредитования», - рассказал заместитель акима города Ерлан Каналимов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, программа стартовала с этого города, и в ней могут участвовать только те многодетные семьи, которые стоят в очереди на получение жилья.

«Требования – это высшее профессионально-техническое образование, желательно чтобы были трудоспособные члены семьи – либо муж, либо дети старше 18 лет. Варианты, были, конечно, Туркестан и Шымкент. Но с учетом последних событий (ЧП в Арыси, в Туркестанской области – V) этот вопрос остается открытым», - добавил Каналимов.

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