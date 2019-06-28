Им стал чиновник из столичного акимата Данияр Есин
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Назначен вице-министр информации и общественного развития
Фото primeminister.kz

Постановлением правительства Данияр Есин назначен на должность вице-министра информации и общественного развития, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Данияр Есин родился в 1981 году в Карагандинской области. Окончил Академию финансовой полиции РК, Казахстанско-Российский Университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В различные годы работал в управлении по инвестициям и развитию города Астаны: занимал должности заместителя руководителя, руководителя. В 2016-2018 годы был руководителем управления по делам религий города Астаны. С марта 2018 года возглавлял столичное управление по делам общественного развития.

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