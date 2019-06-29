В Арыси для жителей развернули временный лагерь в школе

В Арыси для тех жителей, у кого полностью разрушены дома, организовали временный лагерь в школе.

«Никто на улице спать не останется, в начальной школе города Арыс развернут временный лагерь для тех, у кого полностью разрушены или сгорели дома. Столовая с горячим трёхразовым питанием, спальные места на 800 коек, игровые для детей», - написал помощник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов в Facebook.

В комментарии агентству Sputnik Казахстан он добавил, что «таких людей немного, сейчас мы ведем подсчет».

«Они могут остаться на ночь в школе. Там будет еда, медицинский уход, будут матрасы – можно будет спать. Насчет кроватей не знаю, сегодня из эвакуационных пунктов должны перевезти раскладушки» - сказал Калкаманов.

По его информации, в Арыси начала работу комиссия по оценке ущерба, нанесенного городу в результате ЧС. А жителей возвращают в город, чтобы они также провели свою оценку.

«В городе работают наши оценщики, чтобы без жильцов не начинали ремонт. Мы показываем людям: вот окна, где нужно менять всю раму – она пришла в негодность, а здесь выбиты только стекла – мы меняем только стекла. Здесь сорвало дверь с петель, мы ее повесим на место. Здесь трещина в потолке – мы ее замажем. Если повреждение несущих конструкций – разбираем полностью, и так далее. Для этого они должны находиться рядом и следить. После оценки с каждого в акте берем подпись. И говорим, что в течение месяца, например, ремонт будет окончен", - пояснил он.

Вместе с тем в акимате области пока не могут точно сказать, сколько жителей в настоящее время находятся в Арыси.

«Сколько людей уже вернулись – не знаем, это невозможно подсчитать. Некоторые оставались в городе, в зоне ЧС – не хотели покидать дома. Некоторые просачивались пешком по зарослям вдоль речки. Некоторые жили у родственников. Из эвакопунктов выехали не все, например, из семьи оставались женщины с детьми, а на оценку ехал только муж», - сказал Калкаманов.

Напомним, что вчера утром жители Арыси начали возвращаться в город. По состоянию на 18:00 КЧС сообщали, что из эвакуационных пунктов вывезены порядка 14 тыс. человек.