На ТШО конфликт рабочих

Тамара Вааль, Vласть

Аким Атырауской области, руководители департамента полиции, местного департамента КНБ и прокурор региона вылетели в вахтовый поселок Тенгиз, где происходит конфликт между рабочими из-за фотографии, выставленной одним из сотрудников в профиле WhatsApp.

