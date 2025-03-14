А ежегодно в стране будут запускать 200 инвестпроектов
Дорогу из Астаны к Транскаспийскому международному маршруту построят в Казахстане

Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительство Казахстана приступает к реализации проекта по строительству автомобильной дороги от Астаны с прямым выходом к Транскаспийскому международному маршруту. Об этом в пятницу в ходе заседания национального курултая объявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Пользуясь этой возможностью, хочу объявить о начале реализации еще одного важного инфраструктурного проекта. Правительству поручено приступить к строительству автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту», - сообщил Токаев.

По его словам, новая магистраль позволит сократить путь между центральными и западными регионами страны на 560 километров и в целом придаст импульс развитию всего Тургайского региона.

Кроме того, считает президент, для укрепления транспортной связанности страны, в Аркалыке следует восстановить аэропорт и построить там новый аэровокзальный комплекс.

В целом, по информации главы государства, в течение четырех лет в Казахстане ежегодно будет запускаться 200 инвестиционных проектов. И, таким образом, страна сформирует новый индустриальный каркас, и укрепит свой транзитно-транспортный потенциал.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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