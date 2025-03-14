Дорогу из Астаны к Транскаспийскому международному маршруту построят в Казахстане

А ежегодно в стране будут запускать 200 инвестпроектов
Тамара Вааль, Астана, Власть
Правительство Казахстана приступает к реализации проекта по строительству автомобильной дороги от Астаны с прямым выходом к Транскаспийскому международному маршруту. Об этом в пятницу в ходе заседания национального курултая объявил президент Касым-Жомарт Токаев.
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