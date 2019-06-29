Ситуация на месторождении стабилизировалась, заявили в областной администрации
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30 человек пострадали в драке на Тенгизе - акимат
Фото Казинформ

В результате драки на месторождении Тенгиз в Атырауской области пострадали 30 человек, им оказана медицинская помощь, погибших в результате инцидента нет, сообщает агентство Казинформ со ссылкой на акимат региона.

В вахтовом поселке Тенгиз с рабочими встретился первый заместитель акима Атырауской области. «В ходе встречи рабочими «Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore» была проведена беседа о недопустимости эскалации бытового конфликта, также обсужден вопрос организации труда на месторождении. Проработкой этих вопросов будет заниматься межведомственная комиссия, в которую помимо государственных органов войдут представители компании и ТШО», - говорится в распространенном сообщении.

По информации акимата, возглавлять работу комиссии будет первый заместитель акима области. «По итогам встречи рабочие разошлись по своим местам, ситуация стабильна. В медпункте ТШО была оказана медицинская помощь 30 людям. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Погибших нет», - резюмировали в акимате.

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