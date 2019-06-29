В МВД заявляют, что ситуация стабильная и находится под контролем, а департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке «Тенгиз».

Кроме того, сотрудники органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт исчерпан. Сейчас на месте обеспечивают безопасность сотрудники полиции, и, как сообщаем МВД, "ситуация стабильная и находится под контролем".

Напоминаем, что 29 июня в 11.00 произошла массовая драка на месторождении Тенгиз в Атырауской области. В результате пострадали 30 человек. Рабочие компании «Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)» собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливана Eli Daoud. Ливанец выставил фотографию в профиле WhatsApp, на которой изображена девушка и сам Eli Daoud, у него в руке рация, антенна направлена в сторону девушки. На месте происшествия присутствуют все должностные лица уполномоченных органов и прокурор района. На встречу с рабочими вылетел аким области, руководители ДП, ДКНБ, прокурор области.