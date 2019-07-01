Сагинтаев дал первые поручения по решению проблем города

«Начал рабочий объезд районов. Первый – Турксибский. Есть проблемы в ЖКХ, благоустройстве дворов и детских площадок. Люди обеспокоены плохим состоянием дорог и общественной безопасностью», - написал Сагинтаев в Twitter.

Он поручил акиму района Павлу Кулагину «проанализировать все жалобы и представить четкий план действий».

До этого Сагинтаев пообещал в ближайшее время «детально рассмотреть вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в городе».

Сегодня утром новый аким мегаполиса в своем видеообращении к жителям пообещал «сделать Алматы безопасным, комфортным и современным мегаполисом», заявил, что готов к диалогу, и призвал алматинцев совместно обсуждать проблемы города.