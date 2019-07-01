Свыше 80 стройкомпаний приступили к восстановительным работам
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85% домов в Арыси нуждаются в восстановлении – МИИР
Фото Vласти

Тамара Вааль, Vласть

85% домов в городе Арысь нуждаются в ремонте и восстановлении после взрыва на складе боеприпасов, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В минувшую неделю рабочая группа комитета по делам строительства и ЖКХ во главе с первым вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Каирбеком Ускенбаевым провела техническое обследование и определила степень повреждения домов, зданий и сооружений в Арыси. Ремонту и восстановлению подлежит 85% всех домов», - сообщили в ведомстве.

Здесь также отметили, что на данный момент свыше 80 строительных компаний с участием 752 рабочих приступили к ремонту 247 частных домов.

Как напомнили в ведомстве, по поручению Елбасы и главы государства все поврежденные и разрушенные объекты должны быть восстановлены до 1 августа. Вместе с тем акимат Туркестанской области поделил Арысь на 17 секторов. Таким образом, каждый регион страны и город республиканского значения примут участие в восстановлении, направив на закрепленные участки бригады строителей.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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