2,6% составила инфляция в Казахстане за 6 месяцев

За шесть месяцев текущего года инфляция в Казахстане составила 2,6%, сообщили в понедельник в комитете по статистике министерства национальной экономики. В частности, цены на продовольственные товары за шесть месяцев (июнь 2019 года к декабрю 2018 года) увеличились на 5,9%, непродовольственные – на 2,2%, а на платные услуги – снизились на 0,9%.

Как сообщили в комитете, с начала текущего года (июнь 2019 года к декабрю 2018 года) повышение цен отмечено на пшено на 35,2%, овощи свежие – на 17,4%, муку – на 14%, рис – на 12%, баранину – на 9,2%, рыбу мороженую – на 8,7%, хлеб – на 8,5%, макаронные изделия – на 7,5%, фрукты свежие – на 7,3%, конину – на 6%, говядину – на 5,9%, мясо птицы – на 5,4%, сыр сычужный – на 5,2%, свинину, изделия из мяса – по 4,9%, булочные и мучные изделия – на 4,8%, колбасные изделия – на 3,9%, чай – на 3,6%, кондитерские изделия – на 3,4%. Прохладительные напитки подорожали на 7,9%, алкогольные напитки – на 5,1%, табачные изделия – на 5%. Снижение цен зафиксировано на яйца на 9,8%, молоко сырое – на 3,8%, творог – на 2,4%, крупу гречневую – на 1,6%, сахар-песок – на 1,1%.

«Прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 4,8%, автомобили – 3,7%, мебель и предметы домашнего обихода – 3,6%, текстильные изделия – 3,4%, одежду и обувь – 3,3%, моющие и чистящие средства, бытовые приборы – по 3%, товары личного пользования – 2,9%», - отметили в комитете.

Вместе с тем бензин подешевел на 4,6%, дизельное топливо – на 1,3%, сжиженный газ в баллонах – на 0,9%. Уровень цен на услуги санаториев вырос на 7,4%, правовые услуги, страхование личных транспортных средств – по 5%, здравоохранения – на 4,1%, парикмахерских и заведений личного обслуживания, общественного питания – по 3,3%, гостиниц – на 2,2%, кабельного телевидения – на 1,3%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 1%, а железнодорожным подешевел – на 1,8%.

Что касается сферы ЖКХ, то тарифы на отопление центральное снизились на 11%, горячую воду – на 8,8%, холодную воду – на 7,8%, канализацию – на 7,2%, электроэнергию – на 5,6%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – на 4,1%, вывоз мусора – на 3,6%.