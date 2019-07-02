В Минэнерго пообещали принять меры за «неоправданные доплаты» работникам на Тенгизе

В министерстве энергетики признали, что имеется диспропорция в размере заработной платы между иностранными и отечественными кадрами на Тенгизе и пообещали после анализа принять меры, «если это будут необоснованные доплаты».

«Сейчас это все анализируется и в случае, если это будет неоправданные, необоснованные доплаты тому или иному работнику, то будут приняты меры. На самом деле объективно разница в оплате существует, и это надо признавать», - сказал во вторник в кулуарах правительства первый заместитель министра энергетики Махамбет Досмухамбетов.

По его информации, у компании ССЕР 11 тыс. сотрудников, из которых порядка 600 – иностранные кадры.

Вместе с тем Досмухамбетов признал, что у работников ССЕР есть «опасения и переживания по поводу того, как будет обеспечена безопасность», отметив, что ситуация в целом, стабильная. Первый заместитель министра энергетики подчеркнул, что произошедший инцидент требует расследования, но «никаких гонений со стороны компаний к этим людям не будет».

Он уточнил также, что после столкновений работников вахтового поселка Тенгиз в медицинские пункты обратились 45 человек.

«Сегодня, по подтвержденным данным ТШО, всего в медпункт обратилось 45 человек. Это в основном сотрудники компании ССЕР, но есть и другие сотрудники компании. Там не только одной национальности, там есть и четыре казахстанца. Я не могу сказать, как это получилось. Из этих 45 человек 22-м потребовалась медицинская помощь. Их отвезли в Атырау», - сказал Досмухамбетов.

Он подчеркнул, что уже по состоянию на вечер воскресенья «ни одного человека в больнице не было», все обратившиеся получили необходимую помощь.

«Не было серьезных телесных повреждений, которые потребовали бы длительного решения. И они получили помощь первую необходимую, находятся в здравии, как я знаю», - заверил он.

Досмухамбетов напомнил, что «на сегодня приостановлена работа на одном из участков «Завода 3-го поколения», но другие компании, технологически не связанные с этим объемом работ, продолжают работать.

«Компания ССЕР вернется на эту площадку, ритм надо восстановить. Это очень непросто, это сложный технологический процесс. Темпы значительно сбавились, но это не означает, что работы остановились», - сказал он.

Первый заместитель министра энергетики подчеркнул, что произошедший инцидент требует расследования, но «никаких гонений со стороны компаний к этим людям не будет».

Ранее о том, что конфликт на Тенгизе возник из-за «разных условий труда», заявлял аким Атырауской области Нурлан Ногаев.