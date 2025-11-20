Аким ВКО обещает решить проблемы с экологией Усть-Каменогорска в ближайшие пять лет

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов пообещал в течение пяти лет решить экологические проблемы Усть-Каменогорска, который каждый год страдает от повышенного уровня загрязнения воздуха. По его словам, на следующие три года утвержден план мероприятий на сумму 10,5 млрд тенге.

Аким заверил, что объявлять Усть-Каменогорск зоной экологического бедствия не планируется. По его словам, в прошлом году по плану на улучшение экологии было выделено 3,9 млрд тенге, на этот год было предусмотрено 5,3 млрд тенге. Всего на ближайшие три года будет выделено 10,5 млрд на охрану окружающей среды.

По словам акима, сейчас в городе модернизируют котельные, строят и реконструируют очистные сооружения, рекультивируют свалки, а также занимаются озеленением.

«Кроме того, [мы будем] требовать, чтобы промышленные предприятия постоянно обновляли, повышали эффективность своих систем очистки, покупали новые фильтры и устанавливали их – в этом направлении будем работать. Также будем решать вопрос по соединению частного сектора с центральным теплоснабжением, это даст соответствующий эффект, и ближайшие 4-5 лет мы уже будем жить в совсем другой экологической обстановке», - пообещал глава региона.

Сактаганов также отметил, что в городе устанавливают 25 стационарных постов для определения первоисточников выбросов. Кроме того, по его словам, с руководителями промышленных предприятий заключили меморандумы, по которым специалисты департамента экологии могут в любой момент зайти на территорию любого промышленного предприятия и произвести там замеры.

«В случае необходимости эти промышленные предприятия снижают свое производство. Недавно “Казцинк” снизил свое производство металлургии на 20%, цинковой отрасли – на 50%», - сказал он.

При этом аким не смог точно ответить на вопрос о том, сколько предприятий в Усть-Каменогорске уже установили датчики.

В январе этого года его предшественник на посту акима, Ермек Кошербаев, сообщал, что из 22 предприятий датчики установили только семь. Он обещал продолжить работу, чтобы их установили все производства, и передать материалы в суд, если этого сделано не будет.

Нурымбет Сактаганов сказал, что «эти цифры не будут решать многое». Он уточнил, что ведется работа с такими предприятиями, как «Казцинк», Усть-Каменогорская ТЭЦ и Согринская ТЭЦ, которые в рамках своих программ обновляют фильтры на более дорогие и более качественные.

В прошлом году Усть-Каменогорск столкнулся с рекордным загрязнением воздуха твердыми частицами. Около ста дней в году в городе наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия, когда из-за безветрия в воздухе скапливаются вредные вещества.

«Власть» рассказывала о том, как из года в год в Усть-Каменогорске пытаются решить экологические проблемы, в этом материале, а также о том, почему проблемы города могут только вырасти в ближайшие годы.