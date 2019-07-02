Около 20 млрд тенге потребуется на восстановление Арыси – Беккер

Около 20 млрд тенге потребуется на восстановление города Арысь после того, как там взорвался склад с боеприпасами. Однако цифры постоянно меняются, заявил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета по ЧС Владимир Беккер. Так, рассказал он, если ранее сообщалось о 7600 поврежденных объектах, то сейчас их насчитывается свыше 8 тыс.

«Касаемо ущерба, по предварительным данным говорилось, что 7600 зданий и сооружений. На вчерашний вечер уже больше 8 тыс. Она (цифра – V) не окончательная. Вчера мы обсуждали этот вопрос, ущерб приблизительно в районе 20 млрд тенге», - сообщил Беккер, отметив, что это средства, необходимые для восстановления, и «эта цифра может поменяться».

По его мнению, точная сумма, которая необходима для восстановления города, будет известна к 15 июля.

«Оценщики работают, работы там достаточно много», - подчеркнул председатель комитета.

Он также заверил, что все дома будут восстановлены, а арсенал будет вывезен из города, и «не будет никакой опасности».

«Обстановка в городе Арысь сегодня достаточно стабильная, все системы жизнеобеспечения работают, имеется электричество, восстановлено водоснабжение. Санитарными службами приняты меры по удалению из города продуктов питания. Была проведена разъяснительная работа с населением о том, что продукты питания, которые остались у них дома, ввиду того, что было отключено электричество, и хранились неправильно, были испорчены. В итоге около 5 тонн продуктов питания у населения было изъято и утилизировано», - проинформировал Беккер.

Кроме того, по его словам, проведены работы по дезинфекции, ветеринарная служба проводила работу по нахождению и утилизации погибших домашних животных. Председатель комитета напомнил, что было принято решение об оказании помощи жителям Арысь и восстановлении поврежденных зданий и сооружений, в связи с чем город разделен на 17 секторов. Каждый сектор закреплен за областью или городом республиканского значения.

«В среднем в каждом секторе находится от 400 до 500 жилых домов. На сегодня представители всех регионов находятся в городе Арысь, созданы 17 штабов по проведению аварийно-восстановительных работ, развернуты палаточные лагеря для строительного десанта, завозятся стройматериалы, работа идет по восстановлению жилых домов. Параллельно с экспертами ведется работа по оценке материального ущерба и оценки поврежденных зданий и сооружений… Очень серьезная работа проводится МВД, привлекли более 100 саперов, территория города очищена, железная дорога очищена, проводится работа по очистке от остатков боеприпасов, самих боеприпасов на прилегающей к городу территории, и самого арсенала. Думаю, в ближайшее время эта работа будет завершена», - резюмировал он.