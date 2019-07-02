На этой площадке должны структурироваться основные сделки
  • 230
Основной проектной фабрикой для Казахстана должен стать МФЦА – Токаев
ФОТО РАВКАТА МУХТАРОВА

Тамара Вааль, Vласть

Международный финансовый центр «Астана» должен стать основной проектной фабрикой для всей страны, а также привлекать инвестиции в экономику Казахстана, заявил во вторник в ходе заседания международного совета МФЦА президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Столица становится международным финансовым центром, узнаваемым на финансовой карте мира. И, конечно же, мы рады, что все идет соответствующим курсом. В Нур-Султане находятся ключевые финансовые институты компаний. Теперь мы должны использовать такого рода фундамент для развития. Столица становится главным локомотивом страны», - заявил Токаев.

По его мнению, в результате работы МФЦА столица уже стала лидером региона в Центральной Азии и «даже вне региона – в Восточной Европе, в глобальном рынке финансовых центров».

«Ведущие архитекторы создали уникальный облик столицы. Теперь время, чтобы ведущие финансисты мира создали успешный финансовый центр здесь», - призвал Токаев.

Кроме этого, центр должен развиваться в части привлечения инвестиций в экономику.

«МФЦА должен стать основной проектной фабрикой для всей страны. Именно здесь должны структурироваться основные сделки по финансированию главных проектов. Здесь будет предстоящее IPO национальных компаний – «Казахтелеком», «КазМунайГаз», «Казахстан темир жолы», «Эйр Астана», - заключил президент.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Альнуру Ильяшеву разрешили провести митинг в Алматы
Новости
Полностью будут погашены кредиты 250 тыс. человек – Токаев
Новости
Токаев поручил правительству погасить долги по кредитам в банках социально уязвимых казахстанцев
Новости
На ТШО конфликт рабочих
Новости
Жители Арыси митингуют в центре Шымкента
Новости
Трагедия в Арыси: что пишут зарубежные СМИ?