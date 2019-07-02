Основной проектной фабрикой для Казахстана должен стать МФЦА – Токаев

Международный финансовый центр «Астана» должен стать основной проектной фабрикой для всей страны, а также привлекать инвестиции в экономику Казахстана, заявил во вторник в ходе заседания международного совета МФЦА президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Столица становится международным финансовым центром, узнаваемым на финансовой карте мира. И, конечно же, мы рады, что все идет соответствующим курсом. В Нур-Султане находятся ключевые финансовые институты компаний. Теперь мы должны использовать такого рода фундамент для развития. Столица становится главным локомотивом страны», - заявил Токаев.

По его мнению, в результате работы МФЦА столица уже стала лидером региона в Центральной Азии и «даже вне региона – в Восточной Европе, в глобальном рынке финансовых центров».

«Ведущие архитекторы создали уникальный облик столицы. Теперь время, чтобы ведущие финансисты мира создали успешный финансовый центр здесь», - призвал Токаев.

Кроме этого, центр должен развиваться в части привлечения инвестиций в экономику.

«МФЦА должен стать основной проектной фабрикой для всей страны. Именно здесь должны структурироваться основные сделки по финансированию главных проектов. Здесь будет предстоящее IPO национальных компаний – «Казахтелеком», «КазМунайГаз», «Казахстан темир жолы», «Эйр Астана», - заключил президент.