50% работ по прокладке газопровода «Сарыарка» завершены

«По состоянию на 1 июля 2019 года в соответствии с утвержденным графиком выполнена сварка условной половины линейной части трубопровода в объеме 508 км. В настоящее время набран темп сварочных работ, являющийся рекордным для Казахстана», - сообщили в компании.

Как поясняется, использование 4-х усиленных сварочных комплексов позволяет проводить сварку до 720 стыков или 8,5 км в сутки. По данным компании, эта технология позволяет значительно сократить время строительства, обеспечить высокое качество сварки от стыка к стыку и сварного шва на всем его протяжении, а также сократить наплавление металла, что уменьшает расход материалов и увеличивает производительность.

Здесь также отметили, что в рамках проекта производится строительство одной газоизмерительной и пяти газораспределительных станций, монтаж 40 крановых узлов, 7 узлов приема-запуска очистительных устройств, свыше 200 км высоковольтных линий, две площадки складирования труб аварийного запаса, более 60 км подъездных дорог. В объем работ «КазСтройСервиса» также входит строительство системы автоматизации, связи и два пункта управления в Кызылорде и столице.

«Для своевременной реализации проекта «КазСтройСервис» мобилизовал персонал в количестве 2190 человек, 790 единиц техники, построил 10 вахтовых поселков на 400 мест каждый. В пик строительных работ (июль-август) на объекте будет задействовано 4 тыс. человек», - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что для ускорения строительно-монтажных работ «КазСтройСервис» привлекает «исключительно признанных производителей материалов и оборудования для обеспечения безотказной эксплуатации объекта».

АО «НГСК «КазСтройСервис» с начала года занимается реализацией проекта по строительству газопровода «Сарыарка». Общая протяженность газопровода диаметром 820 мм по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Нур-Султан составляет 1061 км. Реализация проекта позволит поэтапно обеспечить газом 171 населенный пункт вдоль трассы первого этапа магистрального газопровода.

Полностью завершить сварочные работы линейной части газопровода планируется в октябре 2019 года.