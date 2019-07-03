Air Astana получила еще один лайнер Airbus A320neo

В столицу Казахстана прибыл второй самолет Airbus A320neo, еще один ожидается 9 июля. Все воздушные суда получены напрямую от завода-производителя, сообщает пресс-служба АО «Эйр Астана».

«Авиалайнеры А320neo будут выполнять полеты по внутренней маршрутной сети, а также по международным направлениям в Китай, Индию, Россию и Украину», - уточнили в компании.

Второй Airbus A320neo (new engine option) относится к семейству узкофюзеляжных

реактивных самолетов нового поколения, имеет 162 кресла эконом-класса, оснащенных индивидуальными развлекательными системами. А320neo является самым малошумным лайнером в своем классе и обладает комфортным салоном с вместительными багажными полками и новой системой освещения на основе светодиодной технологии.

Как напомнили в авиакомпании, в настоящий момент в авиапарке «Эйр Астаны» 17 самолетов семейства Airbus, из них 8 – А320, 2 – А320neo, 4 – А321 и 3 – А321neo. Первый самолет А320neo был получен в 2016 году.

В целом «Эйр Астана» заключила договоры с международными лизинговыми компаниями на поставку шести новых самолетов семейства Airbus A320neo. Заказ включает в себя три авиалайнера Airbus A320neo и три Airbus A321neo. Поставка будет осуществлена в 2019-2020 годах. Все авиалайнеры будут доставлены напрямую с концерна Airbus.