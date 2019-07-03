Свыше 100 человек допросили в рамках расследования ЧП в Арыси

В рамках расследования уголовного дела по факту взрывов боеприпасов в воинской части в Арыси допрошены свыше 100 человек, отрабатываются все возможные версии ЧП, сообщил заместитель главного военного прокурора Дархан Ержанов на брифинге в среду.

Как напомнил Ержанов, по факту взрыва боеприпасов в воинской части проводится досудебное расследование по ст. 462 ч.3 Уголовного кодекса РК – нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

«По уголовному делу создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников министерства внутренних дел. В целях обеспечения законности, соблюдения конституционных прав граждан, быстрого раскрытия и изобличения виновных лиц в следственных действиях участвуют сотрудники военной и территориальной прокуратуры. Для координации деятельности правоохранительных органов совместно с заинтересованными ведомствами составлен план расследования. На первоначальном этапе расследования основное внимание сконцентрировано на выяснении обстоятельств произошедшего, в том числе гибели людей. Проводятся осмотры места происшествий, выемки документов, относящихся к делу, устанавливается ущерб. На данном этапе допрошено свыше 100 лиц», - рассказал заместитель главного военного прокурора.

Он также сообщил, что сейчас отрабатываются все возможные версии – это и несоблюдение пожарной безопасности (короткое замыкание электричества, возгорание легко воспламеняемых предметов, сухостоя, ГСМ), и халатность должностных лиц.

«Также проверяется рациональность использования выделенных бюджетных средств по обеспечению безопасности складов с боеприпасами, правильность складирования взрывчатых веществ, своевременно ли устранялись нарушения, выявленные на складах, если нет, то встанет вопрос о бездействии отдельных военнослужащих. По результатам следствия будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц», - добавил Ержанов, отметив, что все предварительные версии «будут детально отрабатываться».

Ход расследования находится на контроле генерального прокурора, добавил он.