81 законопроект одобрил мажилис в четвертой сессии – Нигматулин

«В нынешнюю сессию было проведено 41 пленарное заседание мажилиса, на котором мы с вами обсудили 199 вопросов. За этот период на рассмотрении палаты находилось 110 законопроектов, из которых 81 одобрен и направлен в сенат. В этой сессии мы занимались не только законотворчеством, было проведено 13 правительственных часов, 2 парламентских слушания, 14 круглых столов, 14 выездных заседаний комитетов мажилиса в регионы и 4 международные конференции», - привел цифры Нигматулин.

Он напомнил, были рассмотрены и приняты законы, направленные на реализацию «всех масштабных инициатив». В частности, блок законопроектов по вопросам экономики – это законопроекты «О естественных монополиях», «О стандартизации», «О специальных экономических и индустриальных зонах», законопроект «По вопросам транспорта». Также подчеркнул спикер, большое значение имеют поправки и в социальное законодательство – вопросы здравоохранения, обращения лекарственных средств и медизделий, законопроект «О занятости населения», по вопросам жилищных отношений, ЖКХ и многие другие.

«Сессия завершается, но впереди у нас выезды в регионы для встреч с избирателями. И предложения, которые прозвучат в ходе этих встреч, мы должны будем учесть в нашей дальнейшей законотворческой деятельности. Это очень важно. Это был всегда очень важным составляющим фактором в нашей работе – обратная связь с избирателями. Уверен, что и здесь вы так же, как всегда, высокоэффективно и профессионально отработаете все те цели, задачи, которые стоят перед мажилисом», - обратился к коллегам Нигматулин.