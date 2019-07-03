Казахстан ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия

Договор о запрещения ядерного оружия был открыт к подписанию с 20 сентября 2017 года и вступит в силу после его ратификации 50-ю государствами. На текущий момент договор подписан 70-ю государствами, ратифицирован 23-мя государствами.

Договор запрещает производство, испытание, приобретение, передачу, хранение и размещение на своей территории ядерного оружия. Также, согласно положениям документа, запрещено как использование ядерного оружия, так и применение угроз по его использованию.