Договор вступит в силу после его ратификации 50-ю государствами
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Казахстан ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия
ФОТО SHUTTERSTOCK

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия», сообщила Акорда.

Договор о запрещения ядерного оружия был открыт к подписанию с 20 сентября 2017 года и вступит в силу после его ратификации 50-ю государствами. На текущий момент договор подписан 70-ю государствами, ратифицирован 23-мя государствами.

Договор запрещает производство, испытание, приобретение, передачу, хранение и размещение на своей территории ядерного оружия. Также, согласно положениям документа, запрещено как использование ядерного оружия, так и применение угроз по его использованию.

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