Казахстан ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия

Договор вступит в силу после его ратификации 50-ю государствами
Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия», сообщила Акорда.
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