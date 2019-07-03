Назначен аким Туркестана

38-летний Рашид Аюпов до нового назначения с сентября 2018 года являлся председателем правления АО «СПК «Shymkent».

В разные годы также работал оператором, ведущим специалистом информационно-испытательного центра агентства по делам государственной службы, заместителем директора и директором этого центра, помощником председателя агентства по делам госслужбы, был начальником сектора государственной службы и кадровой службы аппарата премьер-министра, главным консультантом департамента финансов и кадров, главным консультантом секретариата аппарата премьер-министра. Руководил аппаратом акима Шымкента, был представителем партии Nur Otan в правительстве, директором центра информационных технологий центрального аппарата партии Nur Otan, советником акима Шымкента.