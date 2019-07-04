Президент провел встречи с главой ЕБРР и руководством Royal Dutch Shell

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти и принял главного исполнительного директора компании Royal Dutch Shell plc Бена ван Бердена.

Как сообщила Акорда, на встрече с Чакрабарти Токаев отметил, что ЕБРР на сегодняшний день является одним из крупнейших финансовых институтов, инвестирующих в экономику Казахстана.

«Я был свидетелем начала вашей деятельности в Казахстане и был знаком со всеми вашими предшественниками. Ваш банк осуществил ряд успешных проектов в нашей стране, и я думаю, что этим может гордиться», - сказал президент.

В свою очередь Чакрабарти отметил, что Казахстан входит в пятерку крупнейших партнеров ЕБРР и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.

Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell проинформировал Токаева о реализуемых транснациональной компанией проектах в энергетике и нефтехимии и выразил уверенность в дальнейшей плодотворной реализации совместных проектов.

«Мы нацелены продолжать взаимовыгодное партнерство с Казахстаном и исполнять все свои обязательства. В скором времени мы планируем увеличить производственные показатели совместных проектов в вашей стране», - подчеркнул Бен ван Берден.

Глава государства в свою очередь надеется, что участие Shell в Совете иностранных инвесторов «будет позитивно влиять на наше сотрудничество».