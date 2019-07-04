Отдельные лица пытаются дестабилизировать ситуацию в стране – Генпрокуратура

Заместитель генерального прокурора РК Булат Дембаева вновь обратился к казахстанцам с призывом воздержаться от участия в несанкционированном митинге 6 июля, который планирует провести запрещенное в стране и признанное экстремистской организацией движение ДВК. В надзорном органе считают, что «отдельные лица пытаются дестабилизировать ситуацию в стране».

«Реализация конституционного права на проведение подобных публичных мероприятий обеспечивается государством в рамках закона «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан». Между тем в социальных сетях все еще продолжается распространение провокационных призывов к организации и участию 6 июля 2019 года в несанкционированных митингах в нарушение названного закона. Проводимая агитация – очередная попытка отдельных лиц организовать массовые беспорядки и дестабилизировать ситуацию в стране», - говорится в обращении.

Он подчеркнул, что «органами правопорядка указанные незаконные действия будут пресекаться» и еще раз напомнил об ответственности за призывы к организации и проведению несанкционированных публичных акций либо участие в них.

«Генеральная прокуратура призывает граждан соблюдать закон, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях», - обратился Дембаев.