83 закона принял парламент в четвертой сессии – Нигматулин

За время работы четвертой сессии парламент шестого созыва принял 83 закона, 82 из которых уже подписаны президентом страны. За 10 месяцев работы мажилис провел 41 пленарное заседание, а сенат – 26, депутаты приняли более 2 тыс. обращений от граждан и посетили более 4 тыс. населенных пунктов. Итоги деятельности парламента подвел в пятницу на совместном заседании палат спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

«В ходе сессии было проведено 5 совместных заседаний палат, 41 пленарное заседание мажилиса и 26 пленарных заседаний сената, на которых рассмотрено 319 важных вопросов. В целом за время четвертой сессии принято 83 закона, из них 82 закона уже подписаны главой государства и вступили в законную силу», - рассказал Нигматулин, подчеркнув, что каждый принятый закон, прежде всего, был направлен на выполнение стратегических и социальных инициатив первого президента Нурсултана Назарбаева.

Вместе с тем, подчеркнул он, каждый закон «придал импульс развития нашей страны и улучшению качества жизни населения, а самое главное – все принятые документы призваны поддержать и защитить граждан».

Также за прошедшую сессию депутатами обеих палат парламента направлено 319 депутатских запросов, в том числе депутатами мажилиса – 211, депутатами сената – 108. На имя депутатов парламента поступило около 3 тыс. обращений граждан, все из них «были рассмотрены в соответствии с законодательством».

«Необходимо особо отметить значимость выездов депутатов в регионы. В ходе выездов депутатами дано всестороннее разъяснение каждом гражданину и каждой семье о важных политических шагах в стране. В целом депутатами парламента посещено более 2 тыс. городов и сел и проведено около 4 тыс. встреч», - проинформировал Нигматулин.