Депутаты официально ушли на каникулы
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83 закона принял парламент в четвертой сессии – Нигматулин
ФОТО VOXPOPULI.KZ

Тамара Вааль, Vласть

За время работы четвертой сессии парламент шестого созыва принял 83 закона, 82 из которых уже подписаны президентом страны. За 10 месяцев работы мажилис провел 41 пленарное заседание, а сенат – 26, депутаты приняли более 2 тыс. обращений от граждан и посетили более 4 тыс. населенных пунктов. Итоги деятельности парламента подвел в пятницу на совместном заседании палат спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

«В ходе сессии было проведено 5 совместных заседаний палат, 41 пленарное заседание мажилиса и 26 пленарных заседаний сената, на которых рассмотрено 319 важных вопросов. В целом за время четвертой сессии принято 83 закона, из них 82 закона уже подписаны главой государства и вступили в законную силу», - рассказал Нигматулин, подчеркнув, что каждый принятый закон, прежде всего, был направлен на выполнение стратегических и социальных инициатив первого президента Нурсултана Назарбаева.

Вместе с тем, подчеркнул он, каждый закон «придал импульс развития нашей страны и улучшению качества жизни населения, а самое главное – все принятые документы призваны поддержать и защитить граждан».

Также за прошедшую сессию депутатами обеих палат парламента направлено 319 депутатских запросов, в том числе депутатами мажилиса – 211, депутатами сената – 108. На имя депутатов парламента поступило около 3 тыс. обращений граждан, все из них «были рассмотрены в соответствии с законодательством».

«Необходимо особо отметить значимость выездов депутатов в регионы. В ходе выездов депутатами дано всестороннее разъяснение каждом гражданину и каждой семье о важных политических шагах в стране. В целом депутатами парламента посещено более 2 тыс. городов и сел и проведено около 4 тыс. встреч», - проинформировал Нигматулин.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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