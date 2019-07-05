В Атырау начался суд по делу о массовой гибели рыбы в Урале

В Атырау начался суд по делу о массовой гибели рыбы в реке Урал, сообщает «Казинформ» .

«По версии следственной бригады МВД республики, проводившей досудебное расследование, причиной массовой гибели рыбы стал сброс КГП «Атырау су арнасы» в реку Урал воды с повышенным содержанием хлора. На скамье подсудимых бывший директор предприятия, его заместитель и руководитель водоочистной станции. Все они обвиняются по части 3 стать 328 УК РК (загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение особо крупного ущерба окружающей среде) и части 2 стать 204 (уничтожение чужого имущества, причинившее особо крупный ущерб)», - сообщил пресс-секретарь областного суда Боранбай Галиев.

Также в отношении руководителя предприятия дополнительно зарегистрировано уголовное дело по статье 371 УК РК (халатность).

Напомним, что также по этому делу свою вину признала Атырауская ТЭЦ, но она уже возместила убытки.

Массовая гибель рыбы в реке Урал началась в декабре прошлого года. Всего погибло свыше 120 тонн рыбы, в том числе 101 тонна осетровых на Луговском заводе, садки которого находились в Урале. Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал это «проблемой всей страны» и заявил, что взял ситуацию под личный контроль.

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