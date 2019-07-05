Байбек о работе партии Nur Otan: «Необходимо усилить обратную связь с населением»

Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек в ходе внеочередной конференции Алматинского городского филиала партии рассказал о предстоящей трансформации и отметил необходимость организации принципиального и жесткого контроля за реализацией поручений Елбасы и предвыборной платформы Касым-Жомарта Токаева, а также всех государственных программ, сообщает «Казинформ» .

«Председатель партии Нурсултан Назарбаев поставил задачу трансформации Nur Otan. Необходимо кардинально пересмотреть подходы в работе, осуществить содержательную перезагрузку. Мы должны не просто слушать, мы должны слышать людей, решать проблемные вопросы. Забота о человеке, защита его прав и свобод, обеспечение достойного уровня жизни - это ключевой приоритет для нас», - подчеркнул Байбек.

Он считает, что также необходимо провести «чистку рядов партии». При этом упор должен быть не на количестве, а на качестве состава партии.

Также Байбек поручил кардинально переформатировать работу общественных приемных партии, усилив взаимодействие с депутатами маслихатов и парламентской фракцией.

«Партия должна быть ближе к людям. Необходимо усилить обратную связь с населением, оперативно отвечать на запросы общества, активно реагировать на происходящие процессы. Важная роль будет уделена взаимодействию с неправительственными организациями. Работа должна вестись со всеми социальными группами, использоваться проектный - стратоориентированный подход. Это молодежь, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, социально уязвимые слои, многодетные матери, безработные и другие», - сказал он.

В ходе конференции аким Алматы Бахытжан Сагинтаев был избран председателем городского филиала партии Nur Otan.