Десятки протестующих задержаны в столице и Алматы

Несколько десятков человек задержано возле Дворца спорта в Алматы и торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста, передали корреспонденты Vласти.

От мест задержаний уехало несколько десятков автобусов и автозаков, заполненных задержанными.

В Алматы аким Алмалинского района, прибывший на место, призвал собравшихся разойтись. В столице протестующие пытались перекрыть проспект Республики, однако эта попытка была пресечена полицией. Было задержано не менее сотни человек, среди них есть, как минимум, один журналист.

В столице во время задержаний неизвестные использовали перцовый баллончик.

Была также повреждена техника журналистов Радио "Азаттык". В столице им также неизвестные активно мешали проводить съемку, закрывая камеры зонтами.

В настоящее время в местах акций протеста практически отсутствует интернет.

За несколько дней до акций протеста, объявленных признанным судом экстремистским движением ДВК, несколько человек были задержаны за призывы принять в нем участие. Четыре человека в Алматы были арестованы, остальные подвергнуты административным арестам и штрафам.