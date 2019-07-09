Медицинские данные сотен тысяч пациентов попали в сеть - ЦАРКА

Центр анализа и расследования кибер атак сообщил, что медицинская информация пациентов клиники «Даму Мед» находилась в открытом доступе. По данным ЦАРКА, утечка данных произошла из-за неавторизованного доступа к медицинским документам организации.

«Вчера инцидент был официально подтвержден постом соответствующего содержания на официальной странице фейсбук медицинской компании. Надеемся, данный инцидент также попадет под личный контроль (министра цифрового развития) Аскара Жумагалиева, виновные будут наказаны, а страна получит системное решение проблемы», - заявила организация.

Клиника «Даму Мед» на своей странице в Facebook сообщила, что никакой утечки данных не произошло, а пациентам не о чем беспокоиться, поскольку медицинские данные доступны только авторизованным пользователям.

«От лица компании Центр информационных технологий "ДАМУ" сообщаю, что произошел инцидент передачи третьим лицам информации, содержащей конфиденциальные данные от лица, имеющего легальный авторизованный пользовательский доступ в Медицинскую информационную систему "Damumed". На данный момент мы готовим материалы для передачи их в правоохранительные органы для проведения тщательного разбирательства в соответствии действующим законодательством», - говорится в сообщении.