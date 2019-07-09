Медицинские данные сотен тысяч пациентов попали в сеть - ЦАРКА

Клиника отрицает утечку
Центр анализа и расследования кибер атак сообщил, что медицинская информация пациентов клиники «Даму Мед» находилась в открытом доступе. По данным ЦАРКА, утечка данных произошла из-за неавторизованного доступа к медицинским документам организации.
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