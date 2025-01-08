​Агентство по финмониторингу предотвратило необоснованные траты 120 млрд тенге из бюджета

Агентство по финансовому мониторингу предотвратило необоснованные траты 120 млрд тенге из бюджета. Ведомство также конфисковало преступные доходы на 152,3 млрд тенге, заявил его глава Жанат Элиманов во время встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Мероприятия из комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы, по словам Элиманова, позволила снизить ее размер на 1,3%.

За прошедшие два года агентство завершило расследование 1 312 уголовных дел, возместив ущерб на 236,8 млрд тенге. Пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки.

Ведомство начало 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 – по транснациональной группе; ликвидировано 42 финансовые пирамиды; заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы; закрыло 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.

Вместе с тем была остановлена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы; закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино; пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.

По итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России было закрыто три масштабных площадки по продаже наркотиков и задержано 35 наркодилеров.

Агентство также идентифицировало и заблокировало 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.