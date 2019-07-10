Сменился аким Павлодара

Аким региона "перед назначенцем поставил ряд задач, на которые требуется обратить внимание в первую очередь: решить проблему загубленного Парка металлургов, отработать вопросы в городе по утилизации мусора и озеленению, а также продолжить привлекать в областной центр инвестиции", информирует портал.

Нукенов сменил на посту акима областного центра Ануара Кумпекеева, который проработал акимом менее года. За это время он дважды получил выговор за неэффективное расходование бюджетных средств. В июне аким области заявил, что "полностью утратил доверие" к акиму Павлодара.

48-летний Нукенов - выпускник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии и Омского государственного аграрного университета. Занимался бизнесом, в 2012 году стал акимом Железинского района Павлодарской области, затем - акимом Аксу и Экибастуза. С августа прошлого года работал первым замакима Туркестанской области.

Население Павлодара превышает 330 тыс. человек.