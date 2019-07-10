551 дом отремонтирован в Арыси к утру среды, сообщила пресс-служба министерстве индустрии и инфраструктурного развития. В восстановительных работах задействованы 184 строительные компании.

По информации комитета по делам строительства и ЖКХ, на данный момент свыше четырех тысяч строителей и 186 единиц спецтехники восстанавливают еще 2725 индивидуальных и многоквартирных домов.

«Ежедневно количество восстанавливаемых домов увеличивается на 70-90. Так, по состоянию на 9 июля строительные бригады охватили 2640 жилищ, а днем ранее – 2566», - отметили в министерстве.

Ранее город Арысь поделили на 17 секторов и распределили за каждым регионом и городом республиканского значения. Все поврежденные и разрушенные объекты должны быть сданы до 1 августа.

24 июня на одном из военных складов, расположенных близ города Арысь начался пожар, а затем последовали взрывы боеприпасов. В Туркестанской области был объявлен режим ЧС, а город с населением 45 тысяч человек был полностью эвакуирован. В результате взрывов три человека погибли, более 160 получили ранения различной степени тяжести.