Назначены вице-министры торговли и интеграции

Постановлениями правительства вице-министрами торговли и интеграции назначены Жанель Кушукова и Азамат Аскарулы. В среду их представил коллективу ведомства министр Бахыт Султанов, сообщила пресс-служба премьер-министра.

Жанель Кушукова – выпускница Северо-Казахстанского госуниверситета им. Козыбаева. В структурах правительства работает с 2001 году. С 2008 года была директором департамента развития внешнеторговой политики министерства индустрии и торговли, с 2010 года - директором департамента развития внешнеторговой политики министерства национальной экономики.

35-летний Азамат Аскарулы – выпускник Казахского национального университета им. аль-Фараби, Гарвардского университета, Гонконгского университета науки и технологии.

В разные годы работал главным специалистом департамента воздушного транспорта АО «КТЖ Экспресс», директором Департамента международных отношений ТОО «Самрук-Казына Инвест», возглавлял «KTZ Express Hong Kong Ltd». С 2017 года был советником вице-премьера.

Министерство торговли и интеграции было создано в конце июня.