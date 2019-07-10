Назначены вице-министры торговли и интеграции

Постановлениями правительства вице-министрами торговли и
интеграции назначены Жанель Кушукова и Азамат Аскарулы. В среду их
представил коллективу ведомства министр Бахыт Султанов, сообщила пресс-служба
премьер-министра.
Жанель Кушукова – выпускница Северо-Казахстанского госуниверситета им. Козыбаева. В структурах правительства работает с 2001 году. С 2008 года была директором департамента развития внешнеторговой политики министерства индустрии и торговли, с 2010 года - директором департамента развития внешнеторговой политики министерства национальной экономики.
35-летний Азамат Аскарулы – выпускник Казахского национального университета им. аль-Фараби, Гарвардского университета, Гонконгского университета науки и технологии.
В разные годы работал главным специалистом департамента воздушного транспорта АО «КТЖ Экспресс», директором Департамента международных отношений ТОО «Самрук-Казына Инвест», возглавлял «KTZ Express Hong Kong Ltd». С 2017 года был советником вице-премьера.
Министерство торговли и интеграции было создано в конце июня.
Loading...