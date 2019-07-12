Казахстанцам, оплатившим штрафы по налогам, вернут деньги

Казахстанцам, которые в этом году оплатили налоги со штрафами и пени, вернут переплаченные средства, заявил в пятницу в ходе брифинга в правительстве вице-министр финансов Канат Баедилов. Для этого, по его словам, налогоплательщикам необходимо будет обратиться в налоговый орган по месту жительства и написать заявление.

«В случаях, если налогоплательщик в течение текущего года уже произвел выплату основного долга и пени по налогам за прошлый год, сумма пени подлежит возврату. Для этого необходимо обратиться с заявлением в органы государственных доходов», - сообщил Баедилов.

Вместе с тем, по его словам, в данный момент количество таких налогоплательщиков и суммы возвратов еще уточняются.

«Ежедневно в районных управлениях государственных доходов работает комиссия. Они ежедневно проводят мониторинг счетов каждого физлица и, если мы обнаружим что у физлица с начала года по сегодня уплачены (налоги, штрафы и пени - V), мы можем с ним связаться. Они могут подать заявление. На основании этого заявления мы можем вернуть излишне уплаченную пеню», - заверил вице-министр финансов.

В целом, напомнил он, на 1 января 2019 года налоговая задолженность имелась у 1,4 млн. физических лиц на общую сумму 20,9 млрд. тенге, из них основной долг - 14,3 млрд. тенге, начисленные пени – 6,6 млрд. тенге. Наибольшие суммы – 70% или 14,4 млрд. тенге налоговой задолженности приходятся на налог на транспортные средства. На задолженность по земельному налогу приходится 12% или 2,5 млрд. тенге, на налог на имущество - 6,7% или 1,4 млрд. тенге.

Наибольшее количество должников - физических лиц – в Шымкенте: порядка 148 тысяч, 139 тысяч в Туркестанской области, 116 тысяч в Жамбылской области и 114 тысяч в столице. Наибольшие суммы налоговой задолженности в разрезе регионов в Алматы – 5,5 млрд. тенге, столице и Мангистауская область по 2 млрд. тенге, в Шымкенте - 1,6 млрд. тенге.

«Нами уже утверждена дорожная карта, в рамках которой органами государственных доходов будет проведена широкомасштабная массово-разъяснительная работа о порядке проведения налоговой амнистии для того, чтобы каждый гражданин до конца текущего года смог воспользоваться данной кампанией по списанию начисленных пеней», - пообещал Баедилов.

Он также пояснил, что важной мерой данной амнистии является возможность списания налоговой задолженности физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, но имеют задолженность по налогам с предпринимательской деятельности. Причем, основная задолженность образовалась при переходе в 2002-м и 2003-м годах налоговых органов из локальных на общереспубликанскую налоговую информационную систему, и такая налоговая задолженность по состоянию на 1 января 2019 года числится более чем у 16-ти тысяч физических лиц на сумму 700 млн. тенге, в том числе основной долг 400 млн. тенге, пени – 300 млн. тенге.

«Единственным условием для списания пени является уплата физическим лицом основного долга по налогам. Налогоплательщикам специально для этого никуда обращаться не нужно, органы государственых доходов будут ежедневно мониторить состояние лицевых счетов физических лиц и при уплате ими основного долга в течение 3-х рабочих дней вынесут соответствующее решение о списании пени», - заключил вице-министр.