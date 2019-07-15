Объявлен конкурс на реконструкцию фасада «Трех богатырей»

Акимат Медеуского района Алматы совместно с республиканским общественным объединением «Союз архитекторов» объявил конкурс на лучший эскизный проект фасадной части дома «Три богатыря». Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

Главное требование к проектам - «сохранение исторического облика дома в новом формате». Победитель получит 300 тыс тенге, занявшие второе и третье места - по 200 и 100 тысяч соответственно.

Ранее акимат Медеуского района также сообщал о встрече акима Султанбека Макежанова с инвестором проекта, который предложил «варианты обновления фасадной части».

Комплекс «Три богатыря» - один из первых высотных жилых комплексов Алматы, он был построен при реконструкции проспекта Ленина в 1970-х. Состоящий из трёх связанных между собой башен, он задумывался как образец сейсмостойкого строительства. Построенные в железобетонном каркасе, башни объединены в единое целое структурной пластиной в середине здания. В последующие годы дом потерял свой исторический облик из-за стихийной застройки балконов и облицовки фасада самыми разными материалами.