Moody’s повысило рейтинг ForteBank сразу на две ступени

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service накануне сообщило о решении повысить долгосрочный рейтинг по депозитам ForteBank c В3 до В1 (сразу на две ступени), прогноз «Стабильный», сообщила пресс-служба банка.

«Повышение рейтинга отражает улучшение доходности банка и финансовой устойчивости за последние два года. Повышение доходности было обусловлено улучшением эффективности через рост банковского бизнеса, удержания расходов, возвратом исторической проблемной задолженности и увеличением комиссионных сборов. На 1 июня 2019 года ForteBank является вторым крупнейшим банком в Казахстане с рыночной долей 8% по размеру активов», - отмечается в сообщении аналитиков банка.

В банке считают, что повышение рейтингов является отражением положительных результатов его работы.

«ForteBank продолжает показывать положительные финансовые и операционные результаты и является одним из самых капитализированных, высоколиквидных и инновационных банков в стране. На 1 июня размер активов банка составил 1 897 млрд тенге, показав рост с начала года на 120 млрд тенге (+7%), в связи с чем банк занял 2-е место на рынке Казахстана по размеру активов. В июне S&P Global Ratings также повысило рейтинги ForteBank с «В» до «B+». Очередное улучшение рейтингов является показателем усиления рыночных позиций ForteBank в Казахстане и позволяет нам продолжать предоставлять качественные услуги нашим клиентам», - отметил председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.